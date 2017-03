Leicester l'a fait !

Leicester se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Séville grâce à une victoire à domicile (2-0) suffisante pour renverser la courte défaite de l'aller (1-2). Sur l'ensemble des deux matches, les Andalous pourront nouer d'immenses regrets : penalty manqué, expulsion de Nasri, occasions en or non converties... Il n'en reste pas moins que c'est bien le champion d'Angleterre, en grande difficulté en Premier League cette saison, qui poursuit l'aventure en C1. Les buts ont été signés Morgan (27e) et Albrighton (54e).























Rappel du match aller :

Rien n'est fait entre Séville et Leicester