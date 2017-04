Leicester - Atlético Madrid en direct

L'Atletico Madrid se déplace sur la pelouse du King Power Stadium pour y affronter Leicester. Ce quart de finale retour de Ligue des champions s'annonce indécis, car au match aller les Colchoneros s'étaient imposés sur la plus petite des marges grâce à un penalty d'Antoine Griezmann. Il faudra donc se méfier du petit poucet de la compétition.











Sur le papier, l'Atletico part très nettement favori. En ce qui concerne le terrain la donne n'est pas la même, car au match aller les Anglais ont tenu le choc et se sont donnés le droit de rêver à une potentielle demi-finale. Les hommes de Craig Shakespeare devront absolument marquer s'ils veulent aller plus loin dans la compétition, car au coup d'envoi ils seront éliminés. Malgré tout, au tour précédent, déjà Leicester s'était incliné à Séville avant de se qualifier au retour.



Ce soir la situation n'est pas si différente. Une victoire sans encaisser de but et le champion d'Angleterre pourrait passer cette étape. Malgré tout, ce sera compliqué car en face se dresse une formation rouge et blanche de très haut niveau avec une certaine dose d'expérience en C1. La star du club Antoine Griezmann n'en finit plus de marquer en Coupe d'Europe ainsi qu'en Liga.



Depuis sa prise de fonction en tant que coach de l'équipe espagnole, le technicien Argentin Diego Simeone n'a jamais connu la défaite face à un club anglais. Attention tout de même, car cette saison en Ligue des champions, Leicester n'a jamais goûté à la défaite à domicile. Les Foxes ont toujours marqué au moins une fois dans leur magnifique enceinte du King Power Stadium.





Leicester aura besoin de son duo Mahrez-Vardy



Grâce à la petite défaite concédée à l'aller sur le score de 1-0, les Foxes peuvent encore croire à l'exploit et la qualification. Pour cela, ils devront faire face à une défense de l'Atletico regroupée et un gardien en pleine forme. Le portier Slovène, Jan Oblak avait été impérial lors du tour précédent face au Bayer Leverkusen. A Leicester on pourra compter sur le duo Mahrez-Vardy afin de pouvoir trouver le chemin des filets.



Véritable révélation de Premier League la saison dernière, l'international algérien peine malgré tout à confirmer avec ses 5 buts et 3 passes. En C1, il est pour le moment meilleur buteur du 11 de Shakespeare avec 4 buts. Auteur d'un match intéressant il y a une semaine, il devra hausser son niveau de jeu et provoquer une défense madrilène costaude mais qui peut se déconcentrer rapidement.



L'autre pièce maitresse d'une qualification sera Jamie Vardy. Meilleur buteur du championnat la saison dernière, il compte 11 réalisations et 4 passes décisives en Premier League. Côté absence, Huth, Mendy, Slimani et Wague ne joueront pas.



Compo probables selon le Mundo Deportivo







Greg Zerbone