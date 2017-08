Le retour sera difficile pour Nice

Nice quitte l'Italie sur une défaite 2 à 0 en barrage aller de la Ligue des champions face à Naples. La qualification au match retour pour la phase de poules relèverait de l'exploit pour les Aiglons.

La logique a été respectée. Trop tendre à ce niveau, Nice va revenir de Naples avec un déficit de deux buts à remonter au match retour, la semaine prochaine. Les Italiens ont ouvert le score par le Belge Mertens (13e) après avoir pris le meilleur sur Souquet, Dante et Cardinale (1-0). Dominé, Nice s'est néanmoins procuré deux belles occasions par Koziello et Saint-Maximin en première période. Mais c'est Naples qui va doubler la mise sur penalty. Suite à un une-deux Insigne-Mertens enrayé par Jallet, Mertens est déstabilisé par l'ancien Lyonnais à l'entrée de la surface niçoise. Jorginho (70e) transforme l'offrande en prenant Cardinale à contre-pied.



Il y a un seul précédent en barrage de C1 entre un club français et italien : en 2001, Lille avait éliminé Parme. Cette fois, il sera difficile de répéter l'exploit.