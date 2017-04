Le récit d’une soirée cauchemardesque à Dortmund

Le match entre Dortmund et l’AS Monaco a été reporté à demain 18h45 après l’explosion de trois charges sur le trajet du bus des joueurs du Borussia, avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions dont le coup d’envoi été prévu à 20h45.



C'est une triste soirée pour le monde du football avec le report du match entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. Vers 19h30, les joueurs de la Principauté sont arrivés au stade, un déroulement normal dans le protocole d'une soirée Ligue des Champions. La composition de Leonardo Jardim est même publiée par les médias et le site officiel de l'UEFA, il ne manque plus que les joueurs du Borussia Dortmund dans l'enceinte du Signal Iduna Park.



Des joueurs qui n'arriveront jamais, le bus a été arrêté sur le parcours, à 10 kilomètres de l'enceinte, après une violente explosion. La police locale précise que des vitres du véhicule ont été brisées par trois charges explosives et qu'une personne à l'intérieur a été blessée. Cette personne, c'est Marc Batra, l'international espagnol qui a été touché au bras lors de la déflagration et conduit directement à l'hôpital. Les autres joueurs du groupe ont directement été placés en sécurité par la police présente sur le lieu de l'événement.



Lorsque l'UEFA apprend cette nouvelle, une réunion de crise est organisée à l'intérieur du stade, entre les responsables des deux équipes, les diffuseurs et l'institution du football européen. Une décision est donc prise de reporter la rencontre à demain 18H45. Un report qui a été décidé très rapidement, sans connaître l'état de choc des joueurs de Dortmund, l'entraînement de demain matin est même annulé, ce sera donc une rencontre très particulière pour les hommes de Thomas Tuchel. Vers 21h, les spectateurs avaient pu quitter le stade dans le calme. Les supporters monégasques, quand ils ont appris que le bus des joueurs de Dortmund avait été endommagé, ont scandé des "Dortmund, Dortmund" par solidarité avec les fans et les joueurs du club adverse.



Vers 22h, les fans cherchaient un logement pour la nuit, un hashtag a été lancé dans la soirée par les deux clubs pour que les supporters ne soient pas à la rue cette nuit. Alors que dans le même temps, les joueurs de l'AS Monaco se sont entraînés pour garder la forme avant le match prévu, pour le moment, demain soir à 18h45.



NICOLAS PELLETIER