Le Real se sort du piège napolitain

Rapidement mené à la marque par Naples sur sa pelouse de Santiago Bernabeu après un but lumineux d'Insigne (8e), le Real Madrid a réagi par Benzema (19e) puis s'est imposé 3-1 après des buts de Kroos (49e) et Casemiro (54e), mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Naples a toutefois montré de belles choses et jouera assurément crânement sa chance au retour dans son stade San Paolo, au mois de mars.











Conserver la dynamique du championnat en C1, c'est le défi du soir au Santiago-Bernabeu pour le Real Madrid face aux Napolitains. Zidane et ses joueurs devront l'emporter face à une belle équipe de Naples, actuellement 3ème de Serie A, qui viendra à Madrid pour réaliser un coup. Pour produire l'exploit, les Italiens compteront sur l'avant-centre belge, Dries Mertens, pour animer l'attaque face aux Merengues. Ce soir, l'attaquant de Naples sera chargé de faire mal à la défense habituelle du Real Varane - Ramos. En Espagne, sur 10 déplacements, les Napolitains sont revenus seulement une seule fois sans encaisser de but face au duo Ronaldo - Benzema, la statistique risque peut-être de s'alourdir dans la soirée.



Le Real Madrid n'aime pas les clubs italiens en C1



Naples peut envisager de réaliser son coup à Madrid ce soir. Les équipes italiennes réussissent très bien face au Real Madrid en Ligue des Champions. Sur les 10 derniers matches à élimination directe en C1, face à des Italiens, le Real ne s'est qualifié que 3 fois. Contre la Roma l'année dernière et lors des saisons 86/87 et 87/88. Autant dire que Naples très en forme cette saison peut venir pérenniser ce chiffre.



Les compos probables de Real Madrid - Naples



REAL MADRID : NAVAS - RAMOS - VARANE - MARCELO - CARVAJAL - CASEMIRO - KROOS - MODRIC - BENZEMA - RONALDO - VASQUEZ



NAPLES : REINA - ALBIOL - KOULIBALY - HYSAJ - GHOULAM - DIAWARA- HAMSIK - ZIELINSKI - CALLEJON - INSIGNE - MERTENS



L'arbitre de la rencontre sera M. Skomina (SLV)



La déclaration d'avant-match







Les statistiques du match

- Naples est invaincu depuis 18 matches, toutes compétitions confondues

- Madrid espère un septième quart de finale consécutif

- Les Merengues ont remporté 28 de leurs 33 matches d'UEFA Champions League disputés à domicile



NICOLAS PELLETIER