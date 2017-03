Le Real rejoue le même scénario

Comme à l'aller, le Real Madrid a laissé Naples ouvrir le score. Mais comme à l'aller, le champion d'Europe s'impose 3 buts à 1 en Italie et rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Naples avait ouvert le score par Mertens et menait 1-0 à la mi-temps. Un autre but marqué et c'était Naples qui était qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais le Real Madrdi s'est réveillé en seconde période, porté par son capitaine buteur Sergio Ramos, auteur d'un doublé. Les joueurs de Zinedine Zidane se qualifient pour la 7e année d'affilée pour les quarts de finale de la C1.