Le Real Madrid en finale

On a un temps cru à la "Remontadatlético" après les deux buts rapidement inscrits par les Colchoneros. Mais un exploit de Benzema concrétisé par Isco a tué le suspense (2-1), mercredi soir sur la pelouse du Vicente-Calderón pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après la victoire lors du match aller (3-0), le Real a su finalement gérer sa rencontre. Il défendra son titre face à la Juventus Turin, samedi 3 juin à Cardiff.





Les infos du match

Le papier d'avant-match

Le plus petit déplacement pour rejoindre Cardiff, le 03 juin prochain et y retrouver la Juventus Turin qui s'est qualifiée, hier soir face à l'AS Monaco, c'est l'objectif des hommes de Zinedine Zidane qui ont réalisé un très bon match la semaine dernière au Santiago Bernabeu avec une victoire 3 buts à 0. Un avantage important avant de rejoindre le Vicente-Calderón pour y affronter l'Atlético. En finale, Zidane s'y voit déjà, "en football, rien n'est acquis, on sait très bien qu'on va devoir faire le match parfait pour passer", a prévenu Zidane en conférence de presse. Il faut dire que le Real Madrid et Atlético se croisent pour la cinquième fois en Europe, le tenant du titre ayant remporté les quatre précédents duels.



Depuis son arrivée à la tête du Real Madrid en janvier 2016, Zidane montre qu'il est un grand entraîneur et veut réaliser le doublé (C1 - Liga) dans ce sprint final. Le Real a son destin entre ses pieds pour les deux compétitions. S'il parvient aussi à gagner la Liga, il offrira au Real son premier doublé championnat-C1 depuis 1958. Zizou a raison de croire à la qualification, le Real n'a connu qu'une défaite lors de ses 11 derniers déplacements en UEFA Champions League, 2-0 à Wolfsburg en quarts de finale aller la saison dernière.



L'Atlético veut dire "au revoir" à Calderon avec une grosse victoire

En face, l'objectif est immense pour les joueurs de Diego Simeone, réaliser la "remontada", sans prendre de but, objectif presque impossible face à la BBC. Une élimination du voisin en demi-finale de la Ligue des Champions pour sa dernière au Vicente Calderón en compétition européenne, c'est un rêve que les supporters des Colchoneros veulent voir !



En conférence de presse, hier après-midi, le coach de l'Atlético a affirmé ses ambitions pour ce match, "c'est impossible pour beaucoup, mais pas pour nous. J'en suis convaincu, sinon je ne le dirais pas", a lancé Simeone. Il veut se souvenir de février 2015 et la victoire de l'Atlético face au Real, 4-0. Un souvenir qu'il faudra reproduire pour se qualifier en finale de la C1 et surtout ne pas imiter la prestation de novembre dernier avec la défaite 3-0 en championnat. L'Atlético dispute ici sa sixième demi-finale de C1 (3 qualifications, 2 éliminations), sa troisième en quatre ans.



70 000 supporters seront présents, ce soir au Vicente-Calderón, pour pousser Griezmann et ses coéquipiers vers l'exploit mais aussi dire au revoir à ce stade qui a déjà vu des exploits se dérouler...



