Le Real doit se sortir de l’enfer de San Paolo

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Naples mardi (20h45) pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après la victoire 3-1 du Real à l'aller, les Napolitains promettent l'enfer aux joueurs de Zinedine Zidane. La "BBC" sera chargée d’éteindre les espoirs de qualification du Napoli.

La pression sera sur le Real Madrid, ce soir pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une pression extrême pour la qualification mais aussi une pression du stade San Paolo qui affichera completpour ce choc. Le champion d'Europe en titre, en difficulté ces dernières semaines en championnat, relégué à la deuxième place de la Liga par le Barça, veut se servir de la C1 pour retrouver des couleurs. Zinedine Zidane veut que le club réalise le doublé cette saison, la Ligue des Champions et le championnat. Pour réussir la mission commando du soir, en terrain très hostile, Zidane alignera sa meilleure attaque possible avec la "BBC".









Naples n'a rien à perdre face au Real. Une équipe en forme actuellement en championnat, les coéquipiers de Dries Mertens, restent surtout sur une belle victoire sur la pelouse de la Roma (1-2) en Serie A, parfait pour préparer ce match face au champion d'Europe en titre. Les joueurs comme l'entraîneur, Maurizio Sarri, savent très bien qu'un douzième homme sera avec eux ce soir pour pousser à la qualification :"Le Real Madrid est habitué à ce genre de scénario, l'ambiance nous aidera, cela pourra avoir une influence positive. Les Merengue n'ont pas peur, mais si cela peut arriver c'est grâce à un adversaire plus déterminé et plus fort que la normale. Les Tifosi peuvent nous transmettre cela. Dries Mertens a seulement eu des crampes, il va bien, mais il va falloir vérifier la condition de tous les joueurs du groupe". Un douzième homme qu'il faudra satisfaire et pour cela, le coach Napolitain devrait faire confiance à son trio offensif Callejon-Insigne et bien évidement Mertens à la pointe de l'attaque, il sera chargé d'animer le secteur offensif de Naples pour remonter le retard.



Les compos probables

Naples : Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zieliński, Diawara, Hamšík; Callejón, Mertens, Insigne.

Madrid : Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Bale, Benzema, Ronaldo.

Arbitre de la rencontre : Cüneyt Çakır (TUR)



Infos d'avant-match

Le Real Madrid, tenant du titre, mène 3-1 après le match aller

Naples vise un premier quart de finale en Champions League

Le Real Madrid a remporté ses 6 derniers 8es



NICOLAS PELLETIER