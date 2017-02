Le PSG joue sa saison face au Barça

Une affiche de rêve ! C'est le grand rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Demain soir, le PSG reçoit le FC Barcelone à 20h45 au Parc des Princes. Certainement, le match le plus important de l'ère Emery à Paris. La saison, du nouvel entraîneur parisien, sera jugée sur ces deux rencontres face à un Barcelone toujours aussi fort mais prenable par rapport aux années précédentes.

Paris et Barcelone se croisent pour la troisième fois en cinq ans en phase à élimination directe, les Français ayant été éliminés lors des deux précédentes. C'est un PSG en pleine forme en 2017, qui affrontera demain soir au Parc des Princes le FC Barcelone de Messi et Neymar. Un match de rêve pour les amateurs de football, un match de stress pour les supporters du PSG. Bien plus qu'une rencontre de Ligue des Champions, c'est l'ensemble d'une saison qui sera jugée par les observateurs du football sur ces deux chocs. Une qualification face au Barça ferait presque oublier le début de saison compliqué pour les hommes d'Unai Emery. Face à eux, des extraterrestres. Le trio de choc Messi, Suarez, Neymar sera chargé de faire souffrir le champion de France en titre.





La bonne année pour le PSG ?



Deuxième de la ligue 1, derrière Monaco, le PSG n'est pas au top de son niveau depuis le début du championnat. Pour le grand rendez-vous de demain, le top niveau est pourtant obligatoire pour pouvoir lutter face aux hommes de Luis Enrique. Toutefois, l'équipe de Barcelone est également moins en forme depuis le début de saison, comme le Paris Saint Germain, deuxième de son championnat derrière le Real Madrid.



Cette saison, la bête noire du PSG est moins constante que les autres années, "Nous avons analysé Barcelone sur plusieurs matches. Il y a plusieurs solutions pour les battre, mais nous allons jouer avec nos forces et nos caractéristiques d'équipe. Nous avons les moyens de battre Barcelone", a déclaré Unai Emery en conférence de presse d'avant match. Les coéquipiers de Thiago Silva devront appuyer sur les petites faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer au Parc des Princes. En résumé, cette saison les Blaugranas marquent beaucoup mais encaissent aussi plus de buts que les années précédentes (En 2017, 33 buts pour le Barça - 6 buts encaissés / 25 buts pour le PSG - 3 buts encaissés)





Un duel de "pistoleros"



C'est le duel du match, entre les deux coéquipiers en sélection d'Uruguay. Les deux attaquants et amis seront les armes fatales pour faire basculer le match de demain. 25 buts pour Edinson Cavani cette saison, replacé en attaquant de pointe à la place d'Ibra, c'est sa meilleure saison sous les couleurs du PSG. Pour fêter son anniversaire, Edinson Cavani voudra s'imposer demain au Parc, "pour moi, le plus beau des cadeaux serait un résultat positif pour toute l'équipe". De son côté, Luis Suarez est à 18 buts cette saison avec le Barça, loin d'être dans sa meilleure saison, il est toujours décisif dans les grands matchs avec son club. L'autre avantage important pour Suarez, il sera entouré de Messi et Neymar, une aide pas négligeable dans un match de haut niveau. À noter que son coéquipier, Lionel Messi, a réussi sa meilleure phase de groupes de sa carrière avec dix buts marqués (deux triplés).





Les groupes



PARIS SG :

À venir dans l'après midi



FC BARCELONE :

Ter Stegen - Cillessen - Masip - Piqué - Rakitic - Busquets - Denis Suárez, - Iniesta - Luis Suárez - Messi - Neymar Jr - Rafinha - Alcácer - Jordi Alba - Digne - Sergi Roberto - André Gomes - Umtiti - Mathieu





Les statistiques avant la rencontre



-Les champions de France ont buté sur la marche des quarts de finale lors des quatre dernières saisons. L'année dernière, c'est le Manchester City FC qui les a éliminés, un nul 2-2 à Paris précédant une victoire 1-0 pour l'équipe de Premier League au retour.

-À domicile, Paris comptabilise 6 victoires, 5 nuls et 2 défaites contre des adversaires espagnols, qu'il n'a cependant plus battus depuis cinq matches (domicile et extérieur confondus).



-En France, les Blaugranas ont un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites ; au total, ce sont 12 victoires, 5 nuls et 4 défaites qui sont à mettre à leur actif. Ils restent sur deux succès, trois nuls et une défaite lors de leurs six derniers déplacements.

-Barcelone veut atteindre les quarts pour la 10e saison consécutive (un record). La saison passée, c'est à ce stade de l'épreuve que le Club Atlético de Madrid a eu raison de lui (2-1, 0-2). En huitièmes, les Catalans avaient écarté l'Arsenal FC 5-1 en score cumulé (2-0 puis 3-1).





Où voir le match ?



Le match est à suivre dès 20h45 sur BeIn Sports 1



[UEFA Champions League] Demain à 20H45 en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS

> @PSG_inside - FC Barcelone #PSGFCB pic.twitter.com/RiIWiyLhem — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 février 2017





NICOLAS PELLETIER



Le programme de la semaine

MARDI :

BENFICA 20:45 DORTMUND

PARIS 20:45 BARCELONA



MERCREDI :

ARSENAL 20:45 BAYERN

NAPOLI 20:45 REAL MADRID