Le PSG en outsider

Les parieurs FDJ voient le Paris SG comme un outsider face au FC Barcelone lors du huitième de finale aller de Ligue des champions.



Depuis 2013, les deux clubs se sont rencontrés à 6 reprises se concluant par 3 victoires du Barça, 2 matchs nuls et une victoire du PSG. Une victoire parisienne est cotée 3,4, le nul encore plus (3,45) et une victoire des Espagnols 2,10.



Dans l'autre huitième de finale impliquant un club français, l'AS Monaco concentre 70% des paris, même si Manchester City est donné gagnant avec une cote de 1,5. Une victoire de Monaco rapporterait 5,5 fois la mise. Un match nul 4.



En Europa League, l'Olympique Lyonnais est donné gagnant par les parieurs avant son déplacement sur le terrain de l'AZ Alkmaar. Une victoire du club néerlandais est cotée 3,85, contre 1,85 seulement pour un succès de l'OL. Le nul est coté à 3,4 (une personne qui mise 1 euro sur le match nul remporte 3,4 euros en cas d'égalité).



Enfin, il n'y a pas de match dans la confrontation historique entre Manchester United et l'AS St-Etienne. Manchester est hyper favori de la première rencontre entre les deux clubs. Les parieurs voient le club anglais s'imposer (95% des enjeux se portent sur le club anglais) avec une cote de 1,25 seulement. L'AS Saint Etienne présente une cote à 10 ! Le match nul est coté à 4,95.