Le point sur la situation à Dortmund, un individu arrêté

Le match entre Dortmund et l’AS Monaco a été reporté à aujourd'hui 18h45 après l’explosion de trois charges sur le trajet du bus des joueurs du Borussia. Sport.fr fait le point sur la situation...

Deux suspects sont visés, l'un est détenu par la police

Frauke Koelher, le porte-parole du procureur fédéral allemand, a commencé la conférence de presse en indiquant que deux suspects sont visés par les enquêteurs dans cette affaire. L'un d'entre eux est même qualifié d'islamiste par la police, il est actuellement détenu provisoirement par les autorités en Allemagne.



Plusieurs lettres de revendication

Une lettre a été retrouvée par la police allemande et selon le Süddeutsche Zeitung, la lettre de revendication retrouvée est écrite "au nom d'Allah, le clément le miséricordieux". Le journal Bild affirme aussi que la police recherche une voiture immatriculée "à l'étranger". Une autre a été publiée sur internet et se revendique d'extrême gauche, mais la police est sceptique sur la publication de ce message.



Merkel est "horrifiée" par l'attaque

"Comme les habitants de Dortmund et des millions d'autres personnes, la chancelière a été horrifiée par la nouvelle de l'attaque contre le bus du BvB"



Marc Bartra va bien

L'attaque du bus de Dortmund vécue hier soir a fait deux blessés. Un policier et le défenseur du Borussia, Marc Bartra. Ce dernier a été hospitalisé cette nuit. Opéré avec succès, le joueur s'est cassé la main. Quelques mois de repos et il devrait pouvoir reprendre une vie normale.



"Des morceaux métalliques" dans les bombes

Les enquêteurs ont précisé que les charges explosives de mardi soir "contenaient des morceaux métalliques", avec une qui a été trouvé dans un appui-tête d'une voiture. "Nous pouvons nous estimer heureux que rien de plus grave ne soit advenu", a ajouté le porte-parole du parquet. Selon les enquêteurs, les explosifs avaient une portée d'environ 100 mètres.



