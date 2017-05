Le comportement de Pjanic n'a pas plu à Allegri

Hier soir la Juventus Turin a battu l'AS Monaco 2-0 à Louis II. Les transalpins ont montré un beau visage et ont fait preuve d'efficacité. Après le match, Massimiliano Allegri n'était pas content du comportement d'un de ses milieu de terrain comme il l'a fait savoir.

"Je suis très en colère contre Pjanic. Il pourrait devenir l'un des trois meilleurs milieux de terrain du monde, mais à chaque fois qu'il rate une passe, on dirait que c'est la fin du monde pour lui. Il doit se calmer et se détendre, car à l'heure actuelle, on ne voit qu'une partie de son potentiel. Il faut rester concentré", a sermonné le coach de la Vieille Dame, qui aimerait voit son joueur franchir un cap dans son comportement sur le terrain.