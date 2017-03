Le chiffre de la rencontre 4, le reflet d'un fin de match cauchemardesque

Eh oui, Paris n'y était pas hier soir. Et un seul chiffre reflète cette réalité. Il s'agit du chiffre 4.

Après une grosse désillusion, les médias se penchent sur les erreurs et l'incroyable déroute Parisienne hier soir. Parmi ces erreurs, ce chiffre qui fait froid dans le dos 4. En effet, les hommes d'Emery ont réussi seulement 4 petites passes de la 85ème minute de jeu jusqu'à la fin du match, ce qui représente en tout un peu plus de 10 minutes.



A lesson in how not to see out a game, by Paris Saint-Germain. 👇👇👇 https://t.co/bMjK0NUbgz