Le Borussia a refait son retard

Le Borussia Dortmund mène 1-0 à domicile face au Benfica Lisbonne et a remis les compteurs à 0 dans cette double confrontation !



Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement permis aux siens de revenir au score avec un but dès la 4e minute sur un corner tiré par Ousmane Dembélé et dévié par Pulisic.