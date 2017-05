La Vieille Dame était trop forte pour la jeunesse monégasque

La Juventus Turin disputera la finale de la Ligue des champions. Les Bianconeri ont remporté le match retour à domicile face à Monaco (2-1), grâce à des buts de Mandzukic (33e) et Alves (44e), contre une réduction du score pour l'honneur de Mbappé (69e). Déja vainqueurs 2-0 à l'aller sur le Rocher, les Turinois ont une fois de plus donné une leçon de réalisme aux hommes de Jardim, qui quitte néanmoins par la grande porte la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le film du match, minute par minute :

