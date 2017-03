La revue de presse après Barça-Paris

Retrouvez sur Sport.fr l'ensemble des Unes de la presse en Europe, après la qualification du FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et l'humiliation du PSG.















La histórica remontada del Barça ante el PSG protagoniza #LasPortadas de este jueves https://t.co/8aap6BYGEi pic.twitter.com/vCvE3Jntr3 — MARCA (@marca) 9 mars 2017









À l'étranger, pour le Guardian, "quelque chose de magique est arrivé. Quelque chose de totalement impensable. Et pourtant, Barcelone l'a fait". The Sun de son côté affirme en Une : "le plus grand comeback de tous les temps".



La presse madrilène salue l'exploit du FC Barcelone, rival historique. "Le Barça entre dans l'histoire" pour AS. Alors que la Une de Marca lâche : "Une 'remontada' pour l'histoire".



NP