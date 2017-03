La "remontada", faut-il y croire ?

La feuille de route de Barcelone ressemble à une mission impossible après la déroute du match aller face au Paris SG (défaite 4 à 0). Les hommes de Luis Enrique sont-ils en mesure de réaliser une "remontada" ou essayent-ils de s'en persuader ? Sport.fr lance le débat.

OUI, le Barça peut remonter 4 buts !



...parce qu'il y a la MSN

Messi, Suarez, Neymar l'ont annoncé à plusieurs reprises, ce soir, ils vont se qualifier. Et ils sont en grande forme, sur les trois dernières rencontres, le Barça a marqué 13 buts pour 2 d'encaissés. Messi et Suarez sont les deux meilleurs buteurs de la Liga avec 23 et 20 réalisations. Autre information très importante, l'Argentin a trouvé le chemin des filets à 10 reprises en Ligue des Champions cette saison. Neymar, lui de son côté est meilleur passeur de la compétition avec 7 offrandes.



...parce que le FC Barcelone veut marquer l'histoire

Après le match aller, le PSG a 100% de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la C1. Si les Catalans réalisent cette exploit, de remonter 4 buts, ils seront les seuls dans l'histoire de la Ligue des Champions. Pour le moment aucune équipe n'a réussi cette performance. Quand on connaît, le caractère des grands joueurs qui garnissent l'effectif du FC Barcelone, ils ont un objectif, marqué l'histoire de leur empreinte. Ce soir, le Barça veut réaliser l'exploit, il aura 90 minutes et un Camp Nou en ébullition pour écrire une nouvelle ligne dans le livre des records.



...parce que c'est la dernière année de Luis Enrique

Une élimination face à Paris sonnerait la fin en Ligue des champions pour Luis Enrique avec son club. Et ça le technicien Espagnol ne l'envisage pas. Même s'il partira à la fin de la saison, il souhaiterait être l'entraîneur qui réalise la fameuse "remontada". Autre point, quoi de plus beaux pour lui que de partir avec un titre de Champion d'Europe, mais pour cela, il faut déjà écrire l'histoire, en conférence de presse, Luis Enrique était très confiant : "je suis persuadé que demain, à un moment, nous serons proches de se qualifier. Si on peut encaisser 4 buts, on peut en mettre 6, nous l'avons déjà fait."





NON, le Barça ne peut pas remonter 4 buts !



...parce que cela ne s'est jamais vu

Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, personne absolument personne n'a remonté un déficit de 4 buts sur un match retour en C1. Le Paris Saint-Germain ne souhaite surtout pas devenir le premier club à connaître cette mésaventure. Le PSG marquerait l'histoire du football français dans le mauvais sens. En plus de cela, Unai Emery devrait sortir une carte de son chapeau pour réussir à marquer un but au Camp Nou. N'oublions pas que le PSG pourra compter sur son équipe type notamment son capitaine, Thiago Silva ainsi que sa petite pépite, Marco Verratti, encensé par les Catalans depuis plusieurs mois.



...parce que le Barça est trop confiant

Il est vrai que parfois les médias en font trop. Mais sur ce coup, ce sont les joueurs du Barça qui sont trop confiants. Etre confiant, c'est bien, jusqu'à un certain point. Depuis plusieurs jours, que ce soit Messi, Suarez, Neymar ou encore Luis Enrique, tous expliquent qu'ils vont le faire et qu'ils vont entrer dans l'histoire de la C1. N'oublions pas qu'en face ce soir, il y aura l'actuel Champion de France et que les Parisiens sont invaincus en 2017. Le club Français possède aussi le meilleur buteur des championnats Européens, Edinson Cavani (27 buts en Ligue 1).



...parce que le PSG marquera un but

Cette saison en Ligue des Champions, le club de la capitale a toujours marqué au minimum un but. Face au Barça, ils en ont même inscrits 4, autant dire que la défense Blaugrana n'est pas forcément un gage de confiance et que les Parisiens n'hésiteront pas à causer des problèmes aux Espagnols. Un but au Camp Nou et Paris est qualifié.



GZ



Les équipes probables

FC Barcelone : Ter Stegen / Mascherano - Umtitti - Piqué / Busquets - Rakitic - Iniesta - Alba / Messi - Neymar - Suarez



Paris Saint-Germain : Trapp / Meunier - Marquinhos - Silva - Kurzawa / Verratti - Matuidi - Rabiot / Di Maria ou Lucas - Draxler - Cavani.



Arbitre de la rencontre : Deniz Aytekin (ALL)