L'arbitre de Barça - PSG désigné

Pour le choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain de mercredi soir, l'UEFA a désigné l'arbitre de la rencontre.

L'Allemand Deniz Aytekin sera en charge du huitième de finale retour entre Barcelone et le PSG. Il a déjà arbitré le Barça à une reprise sur la scène européenne, contre l'APOEL Nicosie en 2014 (1-0). Il sera assisté par ses Guido Kleve (ALL) et Markus Häcker (ALL).