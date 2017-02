Kimpembe, dans la cour des grands

Presnel Kimpembe va disputer ce soir à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, son premier match en C1 avec son club formateur. Le remplaçant de Thiago Silva aura du travail pour toute la soirée, en face de lui la "MSN".

L'hymne de la Ligue des Champions, la caméra qui dévisage tous les joueurs, les amateurs de football rêvent un jour d'être sur un terrain pour vivre ces moments particuliers. Ce 14 février est un jour unique, pour le jeune Presnel Kimpembe (21 ans), son premier match en Ligue des Champions pour l'enfant de Beaumont-sur-Oise. Il aura la lourde tâche de remplacer Thiago Silva, le capitaine parisien blessé au mollet. Un match important pour le PSG de l'ère Emery, mais aussi pour la jeune carrière de son défenseur central.

Depuis une semaine, il savait que Thiago Silva était moins en forme et qu'il souffrait d'une douleur musculaire à un mollet. C'est pour cela que le jeune défenseur s'était préparé à être titulaire ce soir face au Barça, même si son entraineur Unai Emery ne l'avait pas prévenu et n'a pas discuté avec lui de cette titularisation, il sait que ce match est un palier à franchir pour s'affirmer dans le groupe du PSG. Cette saison, c'est 16 matches avec le PSG dans l'ensemble des compétitions nationales, la vraie découverte pour lui sera le parfum d'une rencontre européenne. Face à lui, la "MSN, qui ne fera aucun cadeau à Presko (son surnom dans le vestiaire du PSG) pour sa première en Ligue des Champions.



Concentration extrême pour le match de ce soir



Le Parisien devra être très concentré ce soir face au Barça et notamment ne pas se faire gagner par le stress lié à la rencontre. Le niveau international, Kimpembe va apprendre à le connaître avec le PSG et en équipe de France. Il avait été appelé en octobre dernier pour venir remplacer Mangala et son adversaire du soir Umtiti qui étaient blessés. Presnel Kimpembe, l'enfant du 95, franchira ce soir un palier important dans sa jeune carrière de footballeur professionnel avec son club formateur.



Le résultat d'un mauvais recrutement du PSG ?



Rêvons plus grand ? C'est le slogan du PSG, mais le rêve s'arrête peut-être quand le soir d'un match important pour le club et pour la suite de la saison , un gamin de 21 ans avec zéro match sur la scène européenne est titularisé face à la meilleure équipe d'Europe. À aucun moment la faute revient à Presnel Kimpembe qui profitera de cette rencontre pour réaliser un rêve d'enfant et parfaire ses armes au niveau européen. Mais la faute, se retrouve sur les épaules des responsables du recrutement au PSG. Après le départ de David Luiz à Chelsea, le club de la capitale aurait pu miser sur un défenseur central d'expérience pour venir épauler Thiago Silva et Marquinhos. Non, le club préfère miser sur des atouts offensifs afin de renforcer l'attaque. Ce soir, apparaît la première limite de cette méthode de recrutement, même si Kimpembe satisfait aux exigences du niveau européen lors de cette rencontre, le recrutement d'un défenseur sera obligatoire pour le prochain mercato d'été.



NICOLAS PELLETIER