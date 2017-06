Juventus - Real, c'est parti !

C'est un immense match qui s'annonce ce soir à 20h45 au Millenium Stadium de Cardiff entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Les deux équipes se rencontrent pour la finale de la Ligue des champions. Une finale de rêve pour deux formations toutes deux championnes dans leur pays respectif. Et deux superstars à l'affiche, Buffon et Ronaldo.





La finale rêvée se déroulera entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Les deux équipes ont impressionné en Europe cette saison. La Juve possède la meilleure défense de la compétition avec seulement 3 buts encaissés.



Les coéquipiers de Gigi Buffon réalisent une magnifique saison avec pour le moment 2 titres en Italie. Ils auront également à coeur de remporter la Coupe aux grandes oreilles qu'ils ont loupée d'un rien il y a quelques saisons face au FC Barcelone. Au niveau du parcours, jamais la Juve n'a tremblé à commencer par son groupe de qualification où les hommes de Massimiliano Allegri s'étaient débarrassés de Lyon, le Dinamo Zagreb et Le FC Séville.



En huitième de finale, ils sont venus à bout du FC Porto avant de se montrer parfait contre le FC Barcelone en quart. En demi, victoire contre l'équipe de l'AS Monaco et sa révélation Kylian Mbappé. Meilleure défense de la compétition la Juventus pourra également compter sur son trio d'attaque en très grande forme Dybala - Mandzukic - Higuain. Outre l'attaque, le technicien transalpin pourra s'appuyer sur le secteur défensif de son 11 qui est considéré par beaucoup comme le meilleur d'Europe.









Le Real veut entrer dans l'histoire



Le Real Madrid s'avance avec une motivation incroyable et l'ambition d'entrer dans l'histoire. Dans l'histoire, car si le club entraîné par Zinedine Zidane s'impose dans cette rencontre, il deviendra la seule équipe à avoir glané deux Ligues des champions consécutivement, ce qui représenterait un exploit dans le monde du football.



Le tenant du titre voudra aussi gagner un nouveau trophée après la victoire finale en Liga. Les hommes de Zinedine Zidane ont eu un parcours impressionnant durant la compétition avec un groupe composé du Borussia Dortmund, du Legia Varsovie et du Sporting Portugal. Le tour suivant a été remporté face au Napoli avant de sortir le Bayern dans un match choc.



Tout comme la Juve en demi, ils ont battu dans le derby de Madrid l'Atletico. Le joueur qui sera forcément à surveiller le plus se nomme Cristiano Ronaldo. Le Portugais est en très grand forme et compte pour le moment 10 buts et 6 passes décisives. Il ne sera malgré tout pas le seul joueur à surveiller au Real car Karim Benzema ou encore Isco sont en grande réussite. Sergio Ramos aussi sera un argument de poids, lui qui marque très souvent de la tête.









Buffon au Panthéon de l'histoire



Cette finale pourrait être aussi historique pour Gigi Buffon. Pour le moment, le gardien de la Nazionale a tout gagné dans sa carrière sauf la Ligue des champions. Le capitaine de la Vieille Dame peut donc soulever un trophée qu'il n'a jamais gagné.



Au-delà de soulever la Coupe, il serait également dans la course au ballon d'or qu'il mérite pour l'ensemble de sa carrière. Celui qui possède la meilleure défense d'Europe devra faire face aux assauts de l'armada espagnole et notamment Cristiano Ronaldo. Le portier transalpin se souviendra aussi du mauvais tour joué au Real en 2015 lors de l'élimination dans le dernier carré. Ce soir-là, c'était Alvaro Morata qui avait envoyé le club italien en finale à Berlin. Un scénario que Gianluigi Buffon rêverait de revivre cette fois-ci en finale.



Gigi Buffon va-t-il enfin soulever le trophée de la Ligue des Champions 🏆 ? pic.twitter.com/Z1tIc18DGe — Orange Football Club (@Orange_FootClub) 10 mai 2017



Une victoire de la Juventus et le club ainsi qu'Allegri auront accompli leur objectif, à savoir remettre le club sur le toit de l'Europe. Dernier point assez particulier, depuis 1990, une équipe italienne remporte la plus prestigieuse des coupes tous les 7 ans, c'est donc l'année où jamais pour la Juventus de Massimiliano Allegri.





Greg Zerbone