Juventus - Porto à 20h50

Suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions ce soir. La Juventus Turin accueille le FC Porto. Victorieuse 2-0 à l'aller grâce à des réalisations de Pjaca (72ème) et Alves (74ème), la Juventus peut valider son ticket pour les quarts de finale ce soir. Les Dragons doivent donc remonter deux buts pour accrocher une potentielle qualification. Une tâche qui s’annonce très compliquée face à l’actuel leader de la Serie A. Coup d’envoi à 20 h 45.





Au-delà de l'importance du match pour les deux équipes, ce huitième de finale retour sera aussi l'occasion d'assister au dernier affrontement de la saison entre deux gardiens de légende, Gianluigi Buffon et Iker Casillas. Un duel qui verra s'opposer plus de 40 titres dont deux Coupes du Monde. Un duel Européen à tous les niveaux.



D'un côté, l'Espagnol Iker Casillas, 35 ans et 167 matchs de Ligue des Champions à son actif. Ancien gardien du Real Madrid, il dispute une nouvelle fois un huitième de finale de Ligue des Champions, cette fois-ci avec le FC Porto.

De l'autre, Gianluigi Buffon, international Italien avec 110 rencontres européennes et gardien mythique de la Vieille Dame. Au total, les deux hommes cumulent 277 matchs disputés dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Deux sportifs qui représentent un exemple à ce poste. Ils ont tout connu, tout vécu, tout gagné. Ce soir, ce sera sans doute la dernière fois que ces deux portiers croiseront leur chemin sur une pelouse.



Côté statistiques : cette année en Ligue des Champions, Gigi Buffon n'a encaissé que deux petits buts, c'est le nombre que Porto doit marquer ce soir afin d'accrocher au minimum une prolongation. Iker Casillas quant à lui en a pris pour le moment 5 dont les deux au match aller. Un duel légendaire nous attend au Juventus Stadium ce soir.





Le FC Porto veut escalader la montagne Turinoise





Ce serait un véritable miracle si le FC Porto allait chercher la qualification ce soir. Un miracle oui, car selon les stats, les Bianconeri ont plus de 97% de chances de se qualifier. Dans l'histoire seules deux équipes se sont qualifiés au retour après une défaite 2-0.



L'actuel champion d'Italie reste sur 20 matchs sans défaites à domicile en Coupe d'Europe. Porto possède un bilan négatif face aux clubs Italiens avec 8 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Autre information, la Juve n'a jamais perdu à domicile face aux Dragons avec 3 victoires et un nul.



Malgré tout, le coach lusitanien Nuno Espírito Santo croit en la qualification de son équipe comme il l'a expliqué en conférence de presse.

" Nous avons un plan mais je ne vais pas spéculer là-dessus. Il y a un excellent état d'esprit dans l'effectif et nous voulons l'exprimer sur le terrain. Mes joueurs sont engagés à 100 %, nous sommes ici pour nous qualifier. Ce sera un long match âpre et nous devrons être créatifs et concentrés. Nous abordons la rencontre avec une grande motivation. Nous affrontons une grande équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps à domicile. Nous avons beaucoup d'options en termes de joueurs disponibles. Tout le monde, excepté Alex Telles, est apte à jouer et chacun pourrait faire la différence".

Le technicien des Dragons pourra s'appuyer sur un effectif au complet qui rappelons le était déjà aller s'imposer 3 buts à 0 en Italie cette saison, c'était face à la Roma en barrage retour de Ligue des Champions.



Les compos probables:



Juventus Turin: Buffon / Lischteiner (Alves) : Barzagli (Chiellini) : Bonucci : Sandro / Marchisio : Khedira / Cuadrado : Dybala : Mandzukic : Higuain.



FC Porto: Casillas / Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Layún / Danilo, André André, Óliver Torres / Brahimi, André Silva, Soares.



Arbitre du match: Ovidiu Hategan (Roumanie).



Grégory Zerbone