Juventus - Barça en direct

La Juventus Turin reçoit le FC Barcelone pour un quart de finale aller de Ligue des champions. Les joueurs Turinois vont tenter de faire un bon résultat avant le déplacement en Espagne. Pour cela ils pourront compter sur le retour en forme de leur défenseur central, Giorgio Chiellini et un Buffon prêt à faire face aux assauts de la MSN. A suivre en direct du Juventus Stadium.











Quel match ce soir dans le Piémont ! La Juventus de Turin, meilleure défense de la compétition à domicile (1 buts encaissé) contre le FC Barcelone (26 buts inscrits), meilleure attaque. Les Turinois devront se tenir prêts pour retrouver le FC Barcelone. Le dernier match qui avait opposé ces deux équipes s'était déroulé en 2015, lors de la finale de la Ligue des champions disputée au Stade Olympique de Berlin.



Les Catalans s'étaient imposés sur le score de 3-1. Deux ans après, les Transalpins sont revanchards et comptent bien laver l'affront. Leaders de la Série A avec plus de 10 points d'avance, ils sont prêts à livrer un match historique ce soir. Invaincu depuis 21 matchs en Ligue des champions au Juventus Stadium, Massimiliano Allegri pourra compter sur un effectif quasi au complet, seule absence, celle de Pjaca. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour Dani Alves de retrouver ses anciens partenaires. Côté Barça, Sergio Busquets est absent pour le match aller tout comme Aleix Vidal, Arda Turan et Rafinha, touché au genou.





Dybala - Messi la passation de pouvoir ?



Le duel qui fera tourner toutes les têtes ce soir sera sans l'ombre d'un doute, le match entre Lionel Messi et Paulo Dybala. Ce dernier surnommé el Joya est pressenti par beaucoup pour prendre la place de la Pulga, Lionel Messi dans les années à venir. Deux hommes au profil assez similaire. Deux gauchers, deux joueurs qui culminent à moins de 1,77 mètres, qui sont rapides, techniques, complets et tueurs devant le but. Et comme l'avait annoncé le joueur de la Juventus, même s'il respecte son aîné et est admiratif de sa carrière, il a hâte de montrer tout son potentiel et veut devenir encore plus grand que son homologue. Dybala n'a donc pas froid aux yeux, ce qui promet un duel de titans dans l'antre des Bianconeri ce soir.



Les compos probables::

Juventus Turin: Buffon / Chiellini - Bonucci - Alex Sandro - Alves / Pjanic - Khedira / Cuadrado - Dybala - Mandzukic - Higuaín.



FC Barcelone: Ter Stegen / Sergi Roberto - Piqué - Umtiti - Alba / Mascherano - Iniesta - Rakitic / Messi - Suarez - Neymar.



Arbitre du match: Szymon Marciniak (Pologne).



Greg Zerbone