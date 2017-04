Juventus - Barça : Dybala défie Messi

A deux jours du choc entre la Juventus Turin et le FC Barcelone, comptant pour un quart de finale de Ligue des Champions, Paulo Dybala a déjà lancé la rencontre. Interrogé sur son avenir, il a indiqué qu'il n'avait pas peur de Lionel Messi et qu'il attend ce duel avec impatience.

Annoncé par de nombreuses personnes comme le futur Messi, Paulo Dybala ressemble il est vrai à la star du Barça. De petite taille, rapide et faisant preuve d'une efficacité redoutable devant le but, l'ancien joueur de Palerme a tout pour lui succéder.



Même s'il avoue admirer la Pulga pour tout ce qu'il a fait, Dybala surnommé el Joya compte bien lui montrer qui est le plus fort:"Les gens nous comparent souvent, mais je ne veux pas être le futur Messi. Moi, je suis le futur Dybala, rien d'autre. C'est un joueur que j'admire beaucoup, mais moi je joue pour la Juve et lui, pour le Barça et ce que je veux par-dessous tout, c'est gagner. C'est vrai que l'on se ressemble beaucoup, mais je vais tout faire pour le battre mardi", a lancé le joueur de la Vieille Dame dans les colonnes de Tuttosport. Une déclaration qui lance les hostilités à un peu plus de 24 heures du choc.



GZ