Jardim réagit à la défaite

Les réactions étaient nombreuses du côté Monégasque après la désillusion face à la Juventus Turin. Pour l'entraîneur de l'ASM, il faut y croire.

Leonardo Jardim, entraineur de Monaco

Je pense que la Juventus est mieux entrée dans la rencontre. Ensuite nous avons récupéré la possession, c'était mieux dans le jeu mais je crois que l'efficacité a fait la différence ce soir. Nous avons eu le même nombre de situations et à la fin on se retrouve à 2-0 pour eux. Je veux néanmoins féliciter les joueurs qui ont montré une belle image du foot français.



Ce n'est pas facile d'avoir de l'espace face à la Juventus. Le match de Kylian Mbappé ? Positif dans son ensemble. Buffon a fait quelques arrêts incroyables et c'est grace à son gardien que la Juventus n'a pas encaissé de buts ce soir.



Même s'il ne nous reste que 5% de chances de nous qualifier, il faudra y croire jusqu'au bout. Il sera important de s'imposer à Nancy pour engranger de la confiance et faire un pas de plus vers le championnat avant de pourquoi pas retourner la situation à Turin">.