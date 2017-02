Jardim parle de l'ADN de Monaco

Présent devant les médias lundi à 24 heures du duel contre Manchester City en 8es de finale aller de Ligue des champions, Leonardo Jardim s'est exprimé à propos de sa stratégie contre les Citizens. Une chose est sûre, l'entraîneur de l'AS Monaco n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit à l'Etihad Stadium. "Je passe toujours un message très important aux joueurs : que ce soit contre Chambly, Paris ou Tottenham, c'est toujours pareil, c'est notre ADN, on travaille comme ça. Demain, ce sera notre onzième match de Ligue des champions cette saison et, jusque-là, on a toujours essayé de jouer de la même façon, même si le résultat n'a pas toujours été le même", a lâché le technicien monégasque en conférence de presse.