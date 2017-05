Jardim : "Nous devrons attaquer l'esprit libre"

Leonardo Jardim était en conférence de presse, hier, avant le match de ce soir face à la Juventus en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

"Nous devrons attaquer l'esprit libre. À l'aller, nous avions le même nombre de tirs que la Juve mais ils ont été plus efficaces. Bien sûr, ils sont plus mûrs que nous mais nous avons perdu parce que nous n'avons pas su profiter de nos occasions. Demain, nous voulons prolonger notre rêve : notre objectif est d'atteindre la finale. Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, quel que soit le résultat de mardi."



"La Juventus nous a posé beaucoup de problèmes à l'aller donc nous devrons assurément changer quelque chose. Dani Alves a notamment été très bon mais c'est normal car c'est un grand joueur qui est habitué à jouer ce genre de matches. La Juve en général est une grande équipe donc nous devrons évoluer à notre meilleur niveau si nous voulons les battre. Nous attendons de grandes choses de Falcao. Mendy n'est pas à 100 % pour le moment, ce serait un risque de l'aligner."