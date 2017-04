Iniesta pense que la Remontada est encore possible

Andres Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone pense qu'une nouvelle "remontada" est possible. Pour lui, il faudra marquer en premier.

"Nous devons marquer et ne pas concéder trop d'occasions. À Turin, nous avons vraiment mal joué. Nous allons nous attacher à renverser la situation. On devra être patient et efficace en attaque."