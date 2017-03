Il avait parié sur la victoire 6-1 du Barça !

Il fallait oser. L'élimination du Paris SG à Barcelone a fait le bonheur d'un parieur marseillaise. Il a remporté 9.200 euros après avoir misé 200 euros sur une victoire catalane 6-1 !

Un parieur visionnaire a osé miser 200 euros sur une victoire 6-1 du FC Barcelone face au PSG mercredi soir, s'offrant un improbable jackpot au coup de sifflet final : 9.200 euros. Et, d'après le site Betclic, ce pari venait de... Marseille !



Rappelons que les statistiques donnaient 0% de chance pour une qualification du Barça après la défaite 4-0 du match aller. Et pourtant, au total, 556 personnes avaient misé sur ce score chez l'opérateur. La cote pour un 6-1 était de 46 contre un. Un euro misé rapportait donc 46 euros.



Betclic a enregistré plus de 800.000 euros de mises sur la rencontre. Un match classique de Ligue des champions tourne entre 300.000 et 400.000 euros selon l'opérateur.



Chez le PMU, 353 parieurs ont trouvé le score gagnant.



D'après l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a recensé un total de 3,5 millions d'euros misés en ligne, le montant le plus élevé du marché français en ligne depuis mai 2010 pour des rencontres de clubs. Le taux de retour aux joueurs -le pourcentage de mises redistribué aux joueurs- sur l'ensemble du match est de l'ordre de 140%, soit une perte pour les opérateurs de l'ordre de 1,5 million d'euros.



Chez la FDJ, le montant des mises (canaux physique et en ligne confondus) a atteint 5,3 millions d'euros, non loin du record enregistré pour un match de Ligue des champions lors de la demi-finale 2015 Barcelone-Bayern Munich (5,7 millions d'euros).



Les bookmakers anglais ont aussi la gueule de bois et ont reconnu avoir dû verser des millions de livres. "Nous avons du payer une somme à six chiffres", a admis Ladbrokes la plus importante société britannique de paris sportifs.



Un élu des Landes perd son pari et va manger un rat

Au lendemain du match aller, largement remporté par le PSG, l'adjoint au maire de Mont-de-Marsan (Modem), Charles Dayot, avait annoncé sur Facebook : "Si le Barça passe, je mange un rat et je vote Mélenchon !"



Finalement, il ne tiendra qu'une partie de son pari. Il mangera bien un morceau de rongeur... mais ne votera pas pour Jean-Luc Mélenchon.