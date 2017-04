Guerreiro: "C'est agréable de jouer avec un jeune aussi bon"

A quelques heures du coup d'envoi entre Dortmund et Monaco, l'international portugais Raphaël Guerreiro a apporté tout son soutien à son jeune coéquipier Ousmane Dembélé. Arrivé de Rennes au dernier mercato, le joueur de 19 ans est devenu indispensable dans le schéma de jeu du Borussia.

"Il s'est très bien adapté à l'équipe et au groupe. On est souvent ensemble avec Aubam et ça l'aide beaucoup. Il a encore besoin de s'adapter parce qu'il a été propulsé très jeune. Il a besoin de soutien. Il est incroyable depuis le début de saison, il est décisif et c'est très agréable de jouer avec un jeune si bon", a t-il affirmé en conférence de presse d'avant match.



GZ