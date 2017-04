Guerreiro a confiance en son public

Demain soir, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Signal Iduna Park pour y affronter le Borussia Dortmund. Les allemands peuvent être confiants car à domicile ils sont en très très grande forme. Poussé par son public et le fameux "Mur Jaune", les joueurs de la principauté devront faire un grand match pour venir à bout des jaune et noir.

"On a beaucoup d'irrégularités à l'extérieur, où on n'arrive pas à imposer notre et où on a du mal dans les duels, À domicile, en revanche, on a confiance, le public nous aide à faire la différence. Le match du Bayern a été digéré. Les Munichois ont été clairement supérieurs à nous. Je n'ai jamais vu une équipe aussi forte. Maintenant, on a pour objectif de remporter tous nos matches jusqu'à la fin de la saison".