Griezmann-Benzema : Madrid comme point commun

Ça devient un classique en Espagne depuis plusieurs années, la confrontation entre les deux clubs de Madrid aura une saveur particulière sur cette double confrontation, une place en finale de la Ligue des Champions est à prendre à l’arrivée de ce sommet. Deux Français seront sous le feu des projecteurs ce soir, Antoine Griezmann et Karim Benzema, qui seront chargés d’animer la rencontre entre les deux clubs madrilènes.

Une odeur de finale de Ligue des Champions, ce mercredi soir, au Vincente Calderon. Les deux rivaux de la capitale espagnole se retrouvent encore une fois en C1. L'objectif sera bien évidemment la qualification pour la finale à Cardiff, il faudra donc conjurer le sort pour les joueurs de Diego Simeone car sur les quatre dernières confrontations en Ligue des Champions face au Real, aucune n'a été remportée par l'Atletico. Pour réussir ce défi, Antoine Griezmann sera chargé du secteur offensif des Colchoneros. Il retrouvera face de lui, un joueur qu'il connaît parfaitement, Karim Benzema. Un duel entre les deux anciens coéquipiers en équipe de France.



Meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, l'ancien Lyonnais va devoir affronter celui qui lui a succédé en équipe de France, Antoine Griezmann. Deux destins opposés pour ces joueurs, la France est sous le charme du joueur de l'Atletico qui a mené les Bleus en finale de l'Euro 2016. Sympathique, bon communiquant, performant, un cocktail qui permet au troisième du dernier ballon d'or de devenir l'icône d'une génération en moins de deux ans.



Très loin de cette belle image, Karim Benzema, engluer dans l'affaire de la sextape et des soucis extra sportifs, le joueur ne fait plus l'unanimité en France. Pourtant depuis le début de la saison il est très performant avec le Real Madrid et vous êtes même 62%* à penser que Didier Deschamps doit faire revenir l'attaquant du Real en équipe de France. Son image n'est pas bonne, il est très loin du personnage Griezmann, chacun de ces gestes sont scrutés et analysés mais cela ne l'empêche pas d'avancer.



Benzema reste un grand professionnel, pour preuve, son travail individuel depuis le début de la saison. Il a voulu devenir plus explosif sur le terrain et pour cela il a perdu 5 kg, passant de 85 à 80kg, c'était une exigence de Zinedine Zidane qui le trouve "très bon".



Des amis dans la vie

Les deux joueurs, évoluent dans des clubs ennemis mais sont amis dans la vie. Ils s'entendent bien sur le terrain et en dehors. Lorsque Benzema n'a pas été appelé pour l'Euro 2016, Griezmann est sorti de son silence pour une déclaration d'amitié, "à titre personnel, c'est beaucoup de tristesse parce que je m'entends bien avec lui. C'est un ami pour moi." Ce soir, il faudra laisser l'amitié au vestiaire afin d'obtenir le ticket pour la finale à Cardiff le 03 juin prochain.



*Sondage Sport.fr sur 3004 votants

N.P