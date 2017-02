Emery tente de brouiller les pistes avant le Barça

Le PSG sera à Bordeaux demain soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, une rencontre placée quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Unai Emery a indiqué qu'il n'avait pas en tête ce grand rendez-vous européen. "Ce seront deux matchs différents. Thiago Motta peut jouer demain et ne pas jouer mardi. Guedes aussi... Mais tout sera différent. On pense d'abord à demain, à bien préparer ce match contre Bordeaux, qui est vraiment en bonne forme avec des joueurs comme Kamano, Malcom, Toulalan... On se préparera à jouer Messi et Neymar après."