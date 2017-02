Emery : "Ça va être dur pour nous"

Avant de retrouver le FC Barcelone pour le premier acte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Unai Emery a affiché son optimisme quant aux chances du PSG de battre l'écurie catalane.



"Nous avons beaucoup de qualités pour faire une bonne confrontation, avec notre esprit collectif et nos individualités. J'ai confiance en mon équipe et en mes joueurs. Ça va être dur pour nous, mais aussi pour eux, a lancé le technicien espagnol devant les journalistes. On travaille pour s'améliorer. J'ai une grande confiance dans le travail de cette équipe. On ne se sent pas inférieur à qui que ce soit. On a des joueurs très importants qui veulent grandir grâce au PSG. Ils veulent également écrire une belle histoire professionnelle, individuelle et collective. La clé, c'est de gagner les duels collectifs et les duels individuels. La tactique, c'est très important, mais les duels individuels aussi. Ce sont deux équipes qui vont aller chercher leur adversaire."



NP