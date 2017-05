Dybala: "la force réside dans notre groupe"

A quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre la Juventus Turin et le Real Madrid, Paulo Dybala a expliqué qu'il attendait ce moment avec impatience.

"Nous avons les joueurs avec l'expérience nécessaire pour jouer et gagner ce type de finale. Je ne me considère pas comme un joueur clé de l'effectif. La force réside dans notre groupe. On compte sur onze joueurs et non sur une individualité. Dans l'équipe, certains joueurs ont déjà remporté la Ligue des champions. C'est vrai pour nous et pour le Real Madrid. Ils sont peut-être un peu plus expérimentés dans cette compétition. J'ai beaucoup parlé ces derniers jours avec Dani Alves et Sami Khedira. Ils m'ont dit qu'ils voulaient vraiment la remporter de nouveau. J'espère que l'on pourra soulever ce trophée ensemble", a commenté l'attaquant de la vieille dame en se projetant vers le choc final de la C1.