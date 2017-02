Draxler et Lo Celso dans la liste pour la C1

Le PSG a mis à jour sa liste de joueurs pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Sans surprise, Julian Draxler et Giovani Lo Celso participeront à la suite de la compétition et à la double confrontation face au FC Barcelone, en huitièmes de finale. En revanche, Gonçalo Guedes est absent. Et pour cause : le jeune Portugais a déjà joué cette saison en C1 avec le Benfica Lisbonne.