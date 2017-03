Draxler est prêt à relever le défi du Barça

Avant le match retour de Ligue des Champions, mercredi au Camp Nou, Julian Draxler ne semble pas vraiment confiant et veut faire très attention au Barça. Une équipe capable pour lui de remonter 5 buts.

"En Champions League on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va se passer. Nous avons gagné 4-0 à l'aller au Parc des Princes, mais nous savons à quel point le Barça est fort. De nombreuses équipes ont déjà perdu 5-0 au Camp Nou, on sait que tout est possible. Mais au fond de moi je suis persuadé que nous allons réussir à nous qualifier pour les quarts. Je pense qu'il sera important d'attaquer et ne pas seulement penser à défendre. Nous avons 4 buts d'avance, ils sont donc dans l'obligation d'attaquer dès le coup d'envoi. Ce sera un match très difficile, Barcelone sera soutenu par près de 100 000 personnes dans le stade. Notre confrontation ne s'est pas conclue après le match aller, il reste une manche. Ce n'est pas fini, nous le savons et le coach le sait. Personnellement je me sens prêt à relever ce défi, je n'ai pas peur bien au contraire. Je suis seulement heureux d'avoir la chance de pouvoir prendre part à ce type de match. Je pense d'ailleurs que l'ensemble du groupe partage cet état d'esprit."



NP