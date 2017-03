Dortmund veut faire attention à Monaco

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a réagi au Tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions qui offrira à son équipe une double confrontation contre Monaco.



L'Allemand a loué, sur le site officiel du BVB, les qualités du club monégasque. "Ce sera très excitant et très difficile. Ils ont disputé deux matches spectaculaires contre Manchester City, l'un des favoris. C'est une équipe très homogène, avec des joueurs de classe et un coach exceptionnel. Nous aurons besoin de jouer notre meilleur football pour les éliminer."





🏆 Das Hinspiel findet am 11.04. in Dortmund, das Rückspiel am 19.04. in Monaco statt. // BVB - Monaco 11/04, Monaco - BVB 19/04. #UCLdraw pic.twitter.com/zXwQEaIOxC