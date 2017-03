Paris doit s'attendre à un gros match

Outre la rencontre entre Wolfsburg et l'OL féminin, le Paris Saint-Germain joue ce soir un quart de finale avec au Bayern Munich. Les Parisiennes partent avec un léger avantage par rapport à leurs adversaires du soir. Coup d'envoi

Le deuxième choc franco-allemand oppose donc le Bayern au PSG. Les deux équipes se disputent une place dans le dernier carré. Les Françaises devront réaliser un gros match face à une équipe qui cartonne cette saison en Ligue des Champions.



L'équipe allemande possède des ambitions de très haut standing et les filles de Patrice Lair devront être à 100% pour aller chercher une qualification. L'objectif ce soir, livrer une belle prestation et mettre toutes les chances de son côté afin d'aborder le match retour de la meilleure des manières.



Autres matchs du soir:

Rosengard (SUE) - FC Barcelone (ESP) 0-1



Fortuna (DEN) - Manchester City (ENG)

Bayern (ALL) - Paris (FRA)

Wolfsburg (ALL) - Lyon (FRA)



Greg Zerbone