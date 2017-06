OL - PSG : la finale de la Ligue des champions féminine à 20h45

C'est une finale de Ligue des champions féminine de très haut niveau qui s'annonce ce soir à 20h45 entre les deux meilleures équipes européennes de la saison. L'Olympique Lyonnais retrouve le Paris Saint-Germain pour le titre de championne d'Europe à Cardiff.





Lyon va tenter de conserver son titre ce soir face au PSG. Les Lyonnaises dominent le football européen depuis quelques années et auront affaire à une équipe en pleine progression et qui éclabousse de son talent sur la scène européenne. En plus de cela, cette rencontre sera historique, car jamais deux clubs français ne se sont retrouvés face à face dans une finale continentale.



Une première qui montre et qui prouve bien que la France est en train de devenir un eldorado pour le football féminin. Dans moins de 24 heures, ce seront les lyonnaises qui partiront favorites face à une équipe qu'elles ont à chaque fois battue cette saison. Dernière victoire en date lors de la finale de la Coupe de France remportée par les filles de Gerard Prêcheur. Pour le coach rhodanien, cette rencontre sera particulière, car ce sera la dernière fois qu'il pourra donner ses consignes sur le banc, rappelons qu'il sera remplacé la saison prochaine par Reynald Pedros.



Une raison de plus pour motiver encore un peu plus des joueuses très compétitrices. Au niveau du parcours en Ligue des champions, Lyon a été moins impressionnant que la saison dernière avec des scores plus serrés. Malgré tout, jamais les partenaires de Camille Abilly n'ont réellement tremblé. En seizième de finale, elles ont sorti les Norvégiennes d'Avaldsnes 10-2 sur l'ensemble des deux matchs.



Au tour suivant, victoire tranquille 8-0 à l'aller et 9-0 au retour face à la modeste équipe suisse du FC Zurich. Les choses se sont corsés à partir des quarts de finale ou l'OL est passé tout près de l'élimination en perdant 1-0 à domicile. Même score en demi-finale contre les Anglaises de Manchester City où là aussi, les Lyonnaises sont passés proches de la désillusion. Des performances qui n'empêchent pas les Fenottes de se présenter à nouveau en finale de la plus prestigieuse des coupes.







Paris veut éviter le jamais deux sans trois



Le PSG peut faire un grand pas ce soir et glaner sa première Ligue des champions. En 2015, elles étaient arrivée en finale mais avaient malheureusement connu la défaite contre Francfort. Ce soir sur la pelouse du Cardiff City Stadium, elles peuvent décrocher le premier grand titre du club. Et les partenaires de Laure Boulleau auront à coeur de revanche face à leur adversaire qui les a coiffé sur le poteau dans la lutte pour le titre et la Coupe de France.



C'est donc une nouvelle opportunité en or pour les filles de Patrice Lair. Elles aussi ont suivi l'exemple lyonnais en réalisant un parcours sans faute. pour commencer avec une qualification face à Lillestrom, club norvégien. En huitième, les joueuses de la capitale sont venus à bout des Kazacks de Kazygurt avant d'éliminer sans trembler le Bayern Munich en quart.



Le dernier match disputé contre le FC Barcelone a été sans appel avec un 5-1 sur l'ensemble des deux rencontres, vengeant ainsi les hommes qui n'avaient pas eu la même réussite. C'est donc les deux meilleures équipes de France mais surtout d'Europe qui se livrent un duel de très grosse intensité ce soir au Pays de Galles.