Lyon et Paris pour mieux se retrouver

Samedi Lyon et Paris vont tenter de se qualifier pour la finale de Ligue des champions féminine. Les deux équipes ont toutes les deux remportés leur rencontre 3-1 à l'aller et reçoivent donc leur adversaires avec un bel avantage.

C'est samedi à 17 h que Le Paris Saint-Germain féminin accueille le FC Barcelone pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des champions. Les filles de Patrice Lair devront être sérieuses et appliquées pour finir un travail qu'elles ont déjà bien entamé il y a une semaine en Catalogne. Une qualification pour la finale serait une première pour le club qui réalise une très belle saison et qui est en train d'envoyer un message fort au monde du football féminin.



L'autre demi-finale retour oppose Lyon à Manchester City. Les Lyonnaises ont imité les parisiennes en Angleterre le week-end dernier avec un succès 3-1. Les joueuses de Gérard Prêcheur sont considérées comme les épouvantails de la compétition de part leur histoire ainsi que leurs performances. Elles sont tenantes du titre à l'échelon européen. Malgré la toute première défaite à domicile de la saison face à Wolfsbourg au tour précédent, elles impressionnent depuis le début de la compétition et devraient se qualifier pour la finale sans trop de problèmes. Cette année, on pourrait assister à une finale inédite entre les deux meilleurs club de l'hexagone, ce qui dans l'histoire du football ne s'est jamais produit.



GZ