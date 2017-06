Excellente performance pour la finale PSG/OL

Diffusée pour la première fois en prime time sur une chaîne historique, la finale de la Ligue des champions, opposant le Paris SG à l'Olympique Lyonnais, a fédéré jeudi soir en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs sur France 2 pour 13 % de PdA.



La séance de tirs au but, qui a départagé les deux clubs français et vu l'Olympique Lyonnais s'imposer (7-6) et ainsi remporter son 4ème titre européen, a attiré jusqu'à 3,5 millions de téléspectateurs, plaçant ainsi France 2 leader sur les 20 dernières minutes de jeu.



Cet été, le football féminin sera de nouveau à l'honneur sur les chaînes de France Télévisions, avec l'Euro féminin du 16 juillet au 6 août.