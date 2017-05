Cuadrado : "On a faim"

Avant d'affronter l'AS Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions, l'ailier colombien prévient, la Juventus a faim.

"Contre l'Atalanta Bergame vendredi (2-2), on n'a pas joué comme on sait le faire. Mais finalement, cette petite contre-performance peut-être utile dans l'optique du match à Monaco. Ils jouent aussi très vite, avec beaucoup de jeunes. Comme d'habitude, on devra jouer avec notre bloc bien compact. On sait que ça sera dur et qu'il faudra être très attentifs. En tous cas, on sera comme des morts de faim sur le terrain."