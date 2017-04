Coup dur de dernière minute pour Monaco

A quelques heures du duel contre le Borussia Dortmund, Monaco devrait enregistrer un forfait de dernière minute. Un coup dur pour l'ASM.

Ce soir, lors de sa composition d'équipe, Leonardo Jardim devra sauf grosse surprise composé sans Benjamin Mendy. Le latéral gauche en grande forme souffre d'une douleur près de la hanche. Une information confirmée par un correspondant du journal, le Parisien. les rouges et blancs feront donc sans Bakayoko, Sidibé et Benjamin Mendy. Touré et Raggi devraient être alors titulaire.



GZ