Buffon (Juventus) : "Nous avons très bien joué"

Gianluigi Buffon retiendra la performance de l'AS Monaco, il a souhaité salué l'équipe et son attaque lors de son interview d'après-match.

"Nous avons très bien joué. Malgré le résultat de l'aller, on ne pouvait pas se laisser déconcentrer. Cela a été très dur pour nous, parce que Monaco a une attaque très dure, cela passe par beaucoup de concentration. On peut souffrir à certain moment, mais il faut se remettre sur ses pieds très vite. (Pour la finale) J'espère pour la Juventus qu'on va le faire. Les supporters, l'histoire, font qu'on le mérite", a affirmé le portier de la Juventus sur BeIn Sports