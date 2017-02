Bernardo Silva : "Monaco n'est pas favori"

Alors que son équipe s'apprête à affronter Manchester City ce mardi (20h45) à l'occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, Bernardo Silva s'est confié à propos de cette double confrontation contre les Citizens.



Selon le milieu offensif portugais, l'AS Monaco ne part pas avec le statut de favori malgré sa place de leader en Ligue 1 devant le PSG. "C'est vrai que Manchester City a eu des hauts et des bas mais quand tu regardes l'effectif, devant ce n'est pas la peine d'en parler. Et même au milieu et en défense, ils ont certains des meilleurs joueurs du monde. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Pour moi, Monaco n'est pas favori", a expliqué le joueur monégasque lors d'un entretien accordé à RMC. "Ce n'est pas facile d'arriver en finale de la Ligue des champions (...) C'est un rêve mais c'est très difficile. On va voir, dans le foot ce n'est pas impossible", a-t-il poursuivi.