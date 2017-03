Benzema répond aux critiques après le match face à Naples

Karim Benzema s'est prononcé sur les nombreuses critiques qui touchent la BBC, après la victoire d'hier soir face au Napoli (1-3).





"C'est clair que ça me contrarie. Notre objectif ce n'est pas seulement de marquer des buts, mais aussi de travailler pour l'équipe. Quand les matches sont difficiles, on nous pointe du doigt (la BBC, ndlr). On n'a pas le temps de parler de ça, on travaille. On doit toujours travailler pour gagner", a-t-il affirmé à la fin de la rencontre.