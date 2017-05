BeIn Sports France surpris des résultats de l'appel d'offres pour la C1 et la C3

BeIn Sports France vient de perdre la Ligue des Champions et l'Europa League pour les saisons 2018 à 2021, son président s'étonne du résultat de l'appel d'offres.

Le président de beIN Sports France, Yousef Al-Obaidly, a adressé ce jeudi matin un mail à l'ensemble du personnel de beIN Sports : "Nous avons été informés de la décision de l'UEFA d'attribuer les droits de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League à partir de l'été 2018 à un autre opérateur. Nous regrettons vivement cette décision et nous sommes surpris des conditions dans lesquelles ces droits ont été concédés. beIN Sports continuera à proposer à nos plus de 3 millions d'abonnés la meilleure offre de sport, incluant l'UEFA Champions League et Europa League durant la saison 2017- 2018, ainsi qu'un catalogue de droit premium qui reste inégalé sur le marché. A l'approche des 5 ans de la chaîne, je tiens à vous assurer de la confiance et de l'investissement de beIN Media Group, qui continuera à nous accompagner dans le développement de la chaîne sur le marché français. De nouvelles étapes sont à venir dans l'histoire et le déploiement de la chaîne en France et je serai heureux de les vivre à vos côtés."