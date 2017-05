BeIn Sports et Canal+, perdent gros

C'est un énorme coup que vient de réaliser SFR Sport sur le marché des droits TV, en devenant le diffuseur exclusif de la Ligue des champions et de l'Europa Ligue sur la période 2018-2021.



Changement de diffuseur pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, jusqu'alors les deux compétitions étaient diffusées sur BeIn Sports / Canal+ et W9. Mais à partir de la saison 2018, c'est la petite nouvelle SFR Sport qui va diffuser les compétitions. Pour rappel, SFR Sport est la propriété du groupe Altice, qui regroupe aussi RMC et BFMTV.



Le Monde annonce même que le groupe a raflé la mise grâce à un chèque de 350 M€ par saison. SFR Sport paierait donc 1,05 milliard d'euros entre 2018 et 2021, une révolution pour le marché en France des droits TV.



Depuis le début de la saison, SFR Sport diffuse la Premier League en France et voulait faire du championnat anglais, son produit principal pour attirer les nouveaux abonnés. SFR s'installe donc un peu plus comme chaîne sportive de référence et va pouvoir déployer des gros moyens pour traiter les compétitions avec des consultants de marque qu'elle dispose déjà grâce à RMC Sport et BFM Sport.



Cette annonce est un énorme coup de tonnerre pour la chaîne BeIn Sports, qui avait réalisé des gros investissements pour conquérir les deux compétitions qui permettent de faire venir des abonnés. Même si le catalogue des droits TV reste encore important pour BeIn, la chaîne SFR devient une véritable rivale pour les prochaines échéances qui vont arriver dans les prochains mois pour les droits sportifs des grands championnats en Europe.



La deuxième grande perdante de cet appel d'offre, c'est Canal+ qui détenait une seule affiche par journée en Ligue des Champions et qui se retrouve aujourd'hui avec seulement la Ligue 1 dans son catalogue football...difficile pour faire venir des abonnés !



