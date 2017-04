BeIn Sports a géré la situation avec un grand professionnalisme

BeIn Sports, la chaîne de télévision sportive était en première ligne, hier soir lors des événement qui ont eu lieu à Dortmund. Habituée à délivrer des ondes positives avec le sport, elle s'est parfaitement adaptée à la situation complexe de la soirée.

Alexandre Ruiz, Christophe Josse, Anne-Laure Bonnet et les consultants de la chaîne française, étaient les premiers journalistes à donner les informations sur les explosions qui ont eu lieu hier soir à Dortmund. Dans cette ère de la course à l'exclusivité, les journalistes de BeIn Sports, qui ne sont pas habitués à ce genre de situation, ont géré la situation d'un professionnalisme exemplaire.



Pourtant présente sur le terrain, la chaîne BeIn Sports n'a pas révélé les informations en première. Les équipes d'Alexandre Ruiz ont préféré regrouper les nouvelles avant de les dévoiler à l'antenne. Aucune précipitation sur le visage de l'animateur, qui jongle entre toutes les nouvelles qu'il reçoit et l'autre match de la soirée opposant la Juventus Turin au FC Barcelone. Le journaliste star, n'a pas hésité à laisser l'antenne, à l'autre rencontre, dans une situation compliquée pour aller chercher des informations auprès des autorités présentes au stade.



Une prudence affichée, toute la soirée, à l'antenne. Comme par exemple lorsque le duo, Christophe Josse et Daniel Bravo prend la main, ce dernier parle "d'un attentat", il est directement repris dans son élan par son collègue pour employer le conditionnel. Anne-Laure Bonnet, la journaliste de terrain pour la rencontre, n'a pas voulu participer à la course au Buzz et a donc préféré se concentrer sur les informations qu'elle avait reçu de l'UEFA et de la Police locale. La journaliste a répondu avec calme aux questions d'Alexandre Ruiz, malgré son état de choc "je refuse de me prononcer sur ce que j'ignore".



Une image a marqué la soirée, les visages des consultants présents au stade, (Sonny Anderson, Eric Abidal et Marcel Desailly) visiblement secoués comme le reste des supporters par la nouvelle, les mines étaient graves. Une prestation de la chaîne applaudie sur les réseaux sociaux qui n'ont pas hésité à comparer avec les erreurs commises par les autres chaînes de télévision, lors des différents événements qui ont touché notre pays ces dernières années.



NICOLAS PELLETIER