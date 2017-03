Bayern Munich : Le favori de l’ombre

Arsenal reçoit mardi (20h45) le Bayern Munich pour, peut-être, le dernier match d'Arsène Wenger au niveau européen avec son club. 1,5% c'est la part des équipes qui ont réussi à se qualifier après avoir perdu 5-1, à l'aller à l'extérieur. En résumé ? Arsenal est éliminé. En face le contraste est énorme, le Bayern a toujours été en quart depuis 2011.

Largement vainqueur lors du match aller, les Munichois devront rester prudents face à Arsenal, ce soir à l'Emirates Stadium. Ce match doit permettre de montrer aux autres équipes qu'il faudra compter sur le club allemand dans cette compétition. Les spécialistes parlent souvent du Real, du Barça comme les principaux prétendants au titre mais le Bayern reste dans son coin, discret et trace sa route. Cette année, la formation bavaroise est toujours engagée sur trois tableaux, le titre est assuré dans le championnat, se retrouve en demi-finale de la Coupe d'Allemagne, l'objectif pour la fin de saison devient donc la Ligue des Champions. Une qualification, pour la sixième fois de suite en quart de finale montre la stabilité du club sur la scène européenne. Pour le match, Carlo Ancelotti pourra compter sur un groupe presque au complet, à l'exception de Philipp Lahm, suspendu et de Boateng en reprise après sa blessure. Objectif très simple, assurer la qualification et ne pas commencer à douter face à Arsenal qui essayera de réaliser l'exploit, là aussi, et réaliser une « remontada ».







Arsène Wenger dirigera ce soir, sauf exploit, son dernier match en Ligue des Champions avec Arsenal. Une page se tourne dans le football Anglais pour le coach Français. Le match permettra d'écrire la dernière ligne de cette page européenne, avec seulement une finale depuis son arrivée en 1996, une victoire serait une très belle fin pour le coach des Gunners, la qualification serait extraordinaire. Une mission presque impossible, même lui le reconnaît en conférence de presse : "Le seul avantage dans notre situation c'est que nous n'avons pas le choix. On doit attaquer et marquer si nous voulons nous donner une chance. Quoi qu'il arrive, nous jouons notre honneur et nous avons 90 minutes pour donner le meilleur de nous-mêmes." Il ne faudra pas douter, un seul moyen pour se qualifier, marquer des buts face à une défense qui n'a encaissé aucun but sur les trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Une rébellion ou la désillusion ?



Les compos probables

Arsenal : Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin, Xhaka; Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Walcott; Sánchez.

Bayern : Ulreich; Rafinha, Martínez, Alaba, Bernat; Kimmich, Thiago, Müller; Costa, Robben; Lewandowski.

Arbitre de la rencontre : Tasos Sidiropoulos (GRE)



Les infos d'avant-match

Arsenal mené 5-1 après l'aller

Les Gunners n'ont plus joué de quart depuis 2010

Le Bayern a toujours été en quarts depuis 2011



NICOLAS PELLETIER